بسلاح آلي وخرطوش.. سقوط 15 عنصرا إجراميا بحملة أمنية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا استهدفت دائرة مركز شرطة أبوقرقاص لضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمطلوبين في أحكام قضائية متنوعة. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش) بحوزة 6 أشخاص، ضبط متهم هارب في قضية "مشاجرة وسلاح ناري". كما تم ضبط 8 هاربين محكوم عليهم بإجمالي (40) حكم (36 حبس جزئي- 4 حبس مستأنف). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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