ضبط 25 تذكرة هيروين بحوزة مدير شركة وعامل بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت دورية أمنية من ضبط مدير شركة وعامل داخل سيارة ملاكي بالشيخ زايد؛ لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين. البداية في أثناء مرور قو أمني من إدارة تأمين أكتوبر أمام منتجع الربوة دائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، أمكن ضبط كلا من: "تامر. م" 44 سنة، صاحب شركة التنمية الزراعية لاستصلاح الأراضي بحوزته تذكرتي هيروين وزنتا 2 جرام، و"عبدالكريم. ح" 42 سنة، عامل طرف الأول، وبحوزته 23 تذكرة تزن 20 جراما ومبلغ 300 جنيه. أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثاني الشيخ زايد اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل ترويج المخدر على عملائهما. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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