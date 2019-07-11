"الفيشة طلعت مضروبة".. ضبط 13 ألف قطعة مغشوشة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين بالجيزة مقر شركة استيراد وتصدير ببولاق الدكرور؛ لاتهام مالكها بطرح رسالة "فيشة كهربائية" مرفوضة جمركيا.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات بأن "مصطفى. ا" صاحب الشركة الإيطالية للاستيراد والتصدير، الكائنة 1 شارع محمد على دائرة قسم بولاق الدكرور، استورد رسالة "فيشة كهربائية" بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وطرح تلك الكميات وبيعها بالأسواق.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة وأمكن ضبط المتحرى عنه، وبلغ إجمالي المضبوطات 31 ألف قطعة فيشة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابة الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.