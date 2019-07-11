فحص 28 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

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أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 28 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي وهاربين اثنين من أحكام قضائية.

في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 206 حالات تعد على الطريق أبرزها 90 كرسيا، 50 سيخ حديد و7 "توك توك" مخالف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.