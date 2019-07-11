مرور الجيزة تضبط 23 موقفا عشوائيا و60 مخالفة "رادار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3-آلاف و469 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1481 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1240 مخالفة.

كما تم حجز 5 دراجات نارية "توك توك"، وضبط 23 موقفا عشوائيا، وتحرير 60 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و20 حملة على سيارات السرفيس والتصالح الفوري في 96 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.