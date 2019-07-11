18 مصابا في اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بزراعي العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد شعبان: شهد طريق العياط الزراعي شلل مروري جراء اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني أسفر عن إصابة 18 شخصا، وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث. مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزةـ تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم في العياط، وعلى الفور انتقل رجال المرور والخدمات الأمنية لمكان الحادث. تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يقوم رجال المرور برفع حُطام الحادث لإعادة حركة سير السيارات لطبيعتها.

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