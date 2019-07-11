أخبار مصر | السفير الروسي في الصومال يقدم أوراق اعتماده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الروسي في الصومال يقدم أوراق اعتماده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السيد حرسي حاجي علسو ، القائم بأعمال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الصومال ، نسخة من وثائق التفويض الدبلوماسية من السفير الروسي الجديد في البلاد ، السيد ميخائيل غولوفانوف أمس الأربعاء.

وتمنى السكرتير الدائم للسفير الجديد النجاح حيث يتولى مهامه مع التأكيد له بكل دعمه لتعزيز العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين الصديقين لتوثيق التعاون في مختلف المجالات.

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وكانت تتمتع موسكو ومقديشو بتعاون دبلوماسي ودفاعي وثيق خلال عهد السوفيت.

وكان لروسيا قاعدة عسكرية في بربرة قبل أن تتشاجر مع حكومة الرئيس سياد بري في أواخر سبعينيات القرن الماضي حول تورط موسكو في الحرب الإثيوبية الصومالية.