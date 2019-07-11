أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، 7 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمنت تخصيص قطع أراضٍ للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد وافق مسبقا على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بني غنى، مركز سمالوط، محافظة المنيا، وكذا قرية عمر مكرم، مركز بدر، محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حي السلام ثان، محافظة القاهرة، لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتُسحب الأرض، وأخرى بمركز الباجور، محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدة بيطرية.