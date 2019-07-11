أخبار مصر | "النقل": جولة تفقدية بمحطة مصر لمتابعة انتظام العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": جولة تفقدية بمحطة مصر لمتابعة انتظام العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل اليوم، إجراء جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية، وذلك لمتابعة انتظام العمل والإطمئنان على مستوى الخدمة وتجهيز القطارات العاملة بمختلف الخطوط.

وأضافت الوزارة أن الجولة بدأت بتفقد الساحة الخارجية للمحطة وتفقد أكشاك ومنافذ بيع التذاكر ضمن متابعة استمرار تفعيل مبادرة الحد من التهرب من دفع الأجرة بالقطارات لتنمية إيرادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة.

كما تم متابعة انتظام العمل بجداول التشغيل وتفقد الأرصفة، ولقاء عدد من الركاب ودار حوار حول التحسن في مواعيد قيام القطارات وتنفيذ عدد كبير من مشروعات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التي أبرمتها الوزارة من جرارات وعربات جديدة لتحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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كما تم عقد إجتماعًا موسعًا بمقر هيئة السكك الحديدية مع الشركات المنفذة لتطوير المزلقانات والمحطات وانشاء أسوار على عدد من خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة لمتابعة معدلات التنفيذ في هذه المشروعات وتم استعراض معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات والتي شملت الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 622 واعمال التحكم ل380 مزلقان.

وأشارت النقل إلى أنه تم التوجيه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقاً للجدول الزمني للإنتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية كما وجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية التي يجري تطويرها مثل دمنهور ومحطة مصر بالاسكندرية وغيرها من المحطات الجاري تنفيذ أعمال التطوير الخاص بها بالاضافة الى الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة المحطات والاسوار لزيادة العوائد المادية للهيئة.