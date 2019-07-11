أخبار مصر | انطلاق "لسان مصر" برنامج صيفي أثري في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق "لسان مصر" برنامج صيفي أثري في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة الوعي الأثري بقطاع الأثار المصرية بوزارة الأثار، برنامج الإجازة الصيفية بمدينة الفيوم، تحت عنوان "لسان مصر"، بالتعاون مع مبادرة الشباب تقدر وجمعية الأقصى الخيرية.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الأثار المصرية، إن القطاع يحرص على تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة لإشراك مختلف فئات المجتمع، بهدف نشر الوعي الأثري والحضاري لديهم وغرس روح الانتماء والهوية، خاصة لدى الأطفال لما تقدمه هذه الفعاليات من موضوعات خاصة بالحضارة المصرية القديمة.

وأشارت الدكتورة إيمان عبد الخالق مسئول إدارة الوعي الأثري بقطاع الأثار المصرية، إلى أن أولى فعاليات البرنامج تضمنت مجموعة من المحاضرات النظرية وورش العمل عن كيفية صناعة البردي، ومحاضرة عن أهمية حجر رشيد وخطوط اللغة المصرية القديمة لتعريف الأطفال على الخط الهيروغليفي وطريقة كتابة أسمائهم، بالإضافة إلى ورشة فنية خاصة لطرق صناعة البردي والأقنعة بمصر القديمة.