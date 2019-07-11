مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين على القانون في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين على القانون في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 190 كرسى – 9 ميزان – 10 استاند – 15 لعبة أطفال – عربة تمر – 5 أسطوانة غاز – 3 شمسية – 6 تروللى – عرزة شاى – 2 اعلان بدون ترخيص – 23 اوتاد وسلاسل حديدية - وبلغ الإجمالي 263 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط 6 سحب متنوع –20 مخالفة نموذج 125، وبلغ الإجمالي 26 مخالفة مرورية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجارٍ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.