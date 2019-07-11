مصر | "18 مصابًا" حصيلة اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بطريق العياط الزراعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "18 مصابًا" حصيلة اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بطريق العياط الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق العياط الزراعي، إثر اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني، وجار سحب الكثافات المرورية ونقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق العياط الزراعي، وعلى الفور انتقل رجال المرور، وسيارات الإسعاف، وتبين أنه حال سير أتوبيس بالطريق اصطدم بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن تهشم الأتوبيس، وإصابة 18 شخصا من مستقليه.

وجار نقل المصابين لأقرب مستشفيات، ورفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور، والعمل على تسيير الحركة المرورية، وسحب الكثافات لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مروة أخري، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.