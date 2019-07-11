مصر | داخل شركة استيراد وتصدير.. ضبط 31 ألف فيشة كهربائية محظورة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل شركة استيراد وتصدير.. ضبط 31 ألف فيشة كهربائية محظورة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة شركة إستيراد وتصدير، وضبط داخلها 31 ألف فيشة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر مدير أمن الجيزة.

ووردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "مصطفى ا ع ا"، صاحب الشركة الإيطالية للاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم بولاق الدكرور، باستيراد رسالة صنف فيشة كهربائية بالشهادة الجمركية بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وطرح تلك الكميات وبيعها بالأسواق لتحقيق ارباحًا طائله غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتحري عنه.