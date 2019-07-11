مصر | داخل شركة استيراد وتصدير.. ضبط 31 ألف فيشة كهربائية محظورة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل شركة استيراد وتصدير.. ضبط 31 ألف فيشة كهربائية محظورة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "مصطفى ا ع ا"، صاحب الشركة الإيطالية للاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم بولاق الدكرور، باستيراد رسالة صنف فيشة كهربائية بالشهادة الجمركية بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وطرح تلك الكميات وبيعها بالأسواق لتحقيق ارباحًا طائله غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتحري عنه.
وبتفتيش الشركه عثر على 31000 قطعه فيشه كهربائيه غير مطابقه للمواصفات القياسية وغير صالحه للاستخدام.
وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.