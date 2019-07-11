مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 28 شخصاً مشتبه بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 28 شخصاً مشتبه بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 90 كرسى – 50 سيخ حديد - 5 إستاند – 2 ثلاجة – 20 طقطوقة – 25 ترابيزة – 4 تروللى – 3 أسطوانة – 7 توك توك، وبلغ الإجمالي 206 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم تنفيذ 2 حكم جزئى وضبط 28 إشتباه وبلغ الإجمالي 30 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

