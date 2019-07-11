مصر | تحرير 3912 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3912 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1260) مخالفة انتظار خاطئ، (539 ) مخالفة متنوعة، ( 90 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 20 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"،(21 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1786 ) نـمــوذج 125، ( 23 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 30 ) حملة السرفيس، ( 15 ) زجاج فاميه، ( 7 ) حجز توك توك، ( 85 ) التصالح الفوري، ( 14 ) ملصقات ومتعلقات، ( 18 ) سيارات بدون لوح معدنية، ( 14 ) تقطيع خط السير، ( 19 ) زيادة التعريفة المقررة، وبلغ الإجمالي 3912 مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.