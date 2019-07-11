شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة الفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية جامعة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التربية بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة الفرقة الثانية والرابعة، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات. لمعرفة النتيجة أضغط هنا

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