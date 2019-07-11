تخفيض في المواصلات والسينمات.. ميزات لأصحاب المعاشات في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

نظم القانون عدد من الميزات الممنوحة لأصحاب المعاشات ممن ينطبق عليهم الباب السابع من القانون (الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات).

مادة 97

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات ممن لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

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- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.​