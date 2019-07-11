اليوم.. إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح". كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية. وأسندت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

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