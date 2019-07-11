شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 11 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي دور الانعقاد العادي الرابع للبرلمان حال اكتمال النصاب اللازم، للتصويت على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وعدد من مشاريع القوانين المهمة، حيث يعد ذلك التزامًا دستوريًا.

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعًا يضم الهيئة القومية لمياه لشرب والصرف الصحي، ومحافظ ونواب شمال سيناء للتنسيق وحل مشكلات مياه الشرب والصرف بالمحافظة، وإزالة سبب التأخير وإدراج حي الأمل بخطة الهيئة بمقر الهيئة للتنسيق.

Advertisements

يعود عدد من النازحين السوريين، ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، إلى بلداتهم بسوريا من خلال 4 مراكز حدودية هي: القاع، والمصنع، والعبودية، وعرسال عبر معبر الزمراني.

يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره القرجيزي، سورونباي جينبيكوف، الذي يقوم بزيارة عمل قصيرة لموسكو لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره البوليفي، ايفو موراليس، بموسكو، لبحث التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري والإنساني بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.