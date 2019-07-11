س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول معهد فنى لتكنولوجيا السكك الحديدية والنقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع موافقة المجلس الأعلى للجامعات رسميًا على طلب هيئة السكة الحديد بإنشاء أول معهد فنى فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية والنقل فى أفريقيا والشرق الأوسط، يقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا المعهد خلال التقرير التالى:
مع بداية العام الدراسى المقبل.
كيف يتم التقديم للدارسة بالمعهد الجديد؟
التقديم والقبول فى المعهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى.
ما طبيعة الدراسة بالمعهد؟
الدراسة فى المعهد عامين يحصل فى نهايتهما الخريج على شهادة دبلوم فنى فوق متوسط.
هذا المعهد سيكون مثله مثل باقى المعاهد العليا وستطبق عليه كافة الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا المعهد سيقبل خريجى الثانويات العامة والصناعية وسيقبل الحاصلين على أعلى المجامعين من بين المتقدمين للدارسة بالمعهد.
سيتم خلال العام الأول للمعهد قبول عدد لا يزيد عن 100 طالب.
المعهد الجديد سيكون مقره معهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية شمال غرب القاهرة.
سيتم تعيين أوائل الخريجين فقط بالسكة الحديد وفق احتياجات هيئة السكة الحديد من الفنيين، حيث لن تكون الهيئة ملزمة بتعيين كافة خريجين هذا المعهد إنما ستقوم فقط بتعيين أعداد من المعهد وفق احتياجاتها.
سيتم الدراسة خلال العام الدراسى الأول بالمعهد 2019/2020 فى تخصصين فقط هما تخصص فنى تكنولوجيا وحدات متحركة (قطارات) وتخصص فنى تكنولوجيا نظم إشارات، على أن يتم إضافة خلال العام التالى 3 تخصصات أخرى.
سيكون دور هيئة السكة الحديد قاصر على إعداد وتدريس المناهج العملية فيما ستكون وزارة التعليم العالى المسئولة عن وضع المناهج النظرية.
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