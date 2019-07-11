شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول معهد فنى لتكنولوجيا السكك الحديدية والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع موافقة المجلس الأعلى للجامعات رسميًا على طلب هيئة السكة الحديد بإنشاء أول معهد فنى فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية والنقل فى أفريقيا والشرق الأوسط، يقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا المعهد خلال التقرير التالى:



متى ستبدأ الدراسة فى المعهد الجديد؟

مع بداية العام الدراسى المقبل.

كيف يتم التقديم للدارسة بالمعهد الجديد؟

التقديم والقبول فى المعهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى.

ما طبيعة الدراسة بالمعهد؟

الدراسة فى المعهد عامين يحصل فى نهايتهما الخريج على شهادة دبلوم فنى فوق متوسط.



Advertisements

ما الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للالتحاق بالدراسة فى المعهد؟

هذا المعهد سيكون مثله مثل باقى المعاهد العليا وستطبق عليه كافة الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا المعهد سيقبل خريجى الثانويات العامة والصناعية وسيقبل الحاصلين على أعلى المجامعين من بين المتقدمين للدارسة بالمعهد.



ما الأعداد التى سيقبلها المعهد للدراسة به خلال عامه الأول؟

سيتم خلال العام الأول للمعهد قبول عدد لا يزيد عن 100 طالب.



أين يقع مقر المعهد الجديد؟

المعهد الجديد سيكون مقره معهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية شمال غرب القاهرة.



هل سيعين كافة الخريجين بالسكة الحديد؟

سيتم تعيين أوائل الخريجين فقط بالسكة الحديد وفق احتياجات هيئة السكة الحديد من الفنيين، حيث لن تكون الهيئة ملزمة بتعيين كافة خريجين هذا المعهد إنما ستقوم فقط بتعيين أعداد من المعهد وفق احتياجاتها.



ما التخصصات التى سيتم تدريسها بالمعهد؟

سيتم الدراسة خلال العام الدراسى الأول بالمعهد 2019/2020 فى تخصصين فقط هما تخصص فنى تكنولوجيا وحدات متحركة (قطارات) وتخصص فنى تكنولوجيا نظم إشارات، على أن يتم إضافة خلال العام التالى 3 تخصصات أخرى.



ما دور هيئة السكة الحديد فى إعداد المناهج التدريسية التى سيجرى تدريسها للطلاب بهذا المعهد؟

سيكون دور هيئة السكة الحديد قاصر على إعداد وتدريس المناهج العملية فيما ستكون وزارة التعليم العالى المسئولة عن وضع المناهج النظرية.