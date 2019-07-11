شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلانها قبول دفعة جديدة.. تعرف على تاريخ كلية الشرطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن أكاديمية الشرطة خلال الأيام المقبلة عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة، وفقاً للنظام المتبع كل عام فى مثل هذا التوقيت، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.



وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين فى سنة 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدور أول قانون للمدرسة فى 1907 حتى 1924، حيث تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس سنة 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تم تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة.