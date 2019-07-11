شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 8 مناطق بإسنا من الثامنة صباحاً لإجراء صيانة بالمحولات.. السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء إسنا جنوبى محافظة الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى يوم السبت المقبل 13 يوليو الجارى، من الساعة 8 صباحًا حتى انتهاء أعمال الصيانة، وذلك عن منطقة (الرى – المطحن – المستشفى – شارع البحر – السجل المدنى – مركز الشرطة – عزبة الخزان – الشركة الإيطالية).
وقال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، لـ"الخليج 365"، إن قطع المياه فى الـ8 مناطق سيبدأ من الساعة 8 صباحاً ولمدة ساعات قليلة لحين انتهاء صيانة المحولات، مناشداً المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.
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