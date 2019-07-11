شكرا لقرائتكم خبر عن للطلبة.. 5 معلومات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر طلاب الثانوية العامة، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث اقترب موعد ظهورها، ويقدم الخليج 365 فى 5 معلومات خطوات إعلانها. 1- انتهاء كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح فى جميع المواد. Advertisements 2- جار رصد الدرجات فى جميع المواد. 3- جار مراجعة الدرجات والتصحيح والرصد. 4- سيتم تحديد الأوائل خلال أيام قليلة مقبلة. 5- موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الأسبوع المقبل إلكترونيًا.

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