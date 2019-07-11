من 53 لـ400 ألف جنيه.. أسعار الحج هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

دعا أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام، إلى معاينة سكن الحجاج دون الرجوع إلى أحد، شريطة التعهد بعدم حدوث أية تغيير وأن تبدأ في عمليات تسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج السعودي.

وأوضح شيحة، في تصريحات لمصراوي، أن أولى رحلات الحج السياحي لعام 2019 ـ 1440 هـ، لـ"البري" 26 يوليو الجاري، ورحلات الطيران يوم 28 يوليو من نفس الشهر، على أن تكون آخر رحلة يوم 4 ذو الحجة المقبل للحجاج المسافرين إلى المدينة.

ونوه شيحة إلى عدم وجود سقف معين لسعر الحج السياحي المميز "الفاخر" ولا يسعر من قبل وزارة السياحة بل يترك للسوق، وهي شريحة معينة لا تتجاوز 2% من المسافرين إلى الحج، وتحتاج إلى طلبات خاصة، وأسعارها مفتوحة "برامج مفتوحة السعر" قد يصل لـ 400 ألف جنيه، حيث تشمل طائرة خاصة وبرامج خيالية، مؤكدًا أنها شريحة يجب أن تأخذ حقها مثل أي شريحة في المجتمع.

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وقال شيحة إن الحج المميز يحصل على التأشيرات المباشرة خارج كوتة وزارة السياحة، وأغلبهم لا يخرجون من كوتة الحج ويحصلون على التأشيرات حسب معرفتهم ولا يؤثرون في الموسم ولكنهم جهة من الحج السياحي تحتاج إلى تقديم الخدمات ما يجعل المستويات الأخرى تتطلع للأفضل.

وتابع: "الحج المميز الفاخر يشمل استخراج التأشيرة، وتذكرة الطيران ذهاب وعودة، والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة (أوبن بوفيه)، ومخيمات مكيفة بعرفات ومنى شامل الوجبات، وجميع الانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة ومكيفة".

وواصل: "أما الحج البري والاقتصادي، هم الشريحة الأكبر من الحج السياحي وتبلغ نسبتهم 65 إلى 70% من موسم الحج وعددهم 24 ألف مواطن، بينما يبلغ عدد مستوى الأربع نجوم 3 آلاف لتصبح النسبة 80% من الحج والباقي 18% 5 نجوم و 2% حج مميز، علمًا بأن سعر الحج للمستوى الاقتصادي طيران تحسين 4 نجوم بـ 53 ألف جنيه".

وسافرت لجان وزارة السياحة إلى الأراضي المقدسة، لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، استعدادًا لموسم الحج، على أن يستمر الدور الرقابي للوزارة خلال مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة للحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، ومتابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.​