شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أدمن «آسف ياريس» 15 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، حبس كريم حسين، أدمن صفحة «آسف ياريس»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات إساءة استخدام المتهم لوسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم منذ 3 أيام، بعد نشر أخبار كاذبة عبر صفحته «آسف ياريس» بـ«فيس بوك».