شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "الثروة الحيوانية" تسمح باستيراد سلالات ماعز وأغنام أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، عن السماح باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز الأوروبى لأول مرة إلى البلاد، موضحًا أن السلالات ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية، مؤكدًا: أن الاستيراد محدد من الموقف الوبائى من بلد المنشأ.

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التوجه نحو مشروعات تربية الماعز نظرًا لتميزها بقدرتها على تحويل الأغذية إلى لحوم أكبر من نظيرتها من الماشية الأخرى، وهو ما يطلق عليه معامل التحويل، مما ينعكس على تخفيض تكلفة إنتاج لحوم الماعز والتكلفة الإجمالية لتربية الماعز، خاصة ماعز البور الذى يساهم فى الإقبال على تربيتها.



يأتى ذلك بينما عرض قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تقريرًا سنويًا رسميًا تم عرضه على وزارة الزراعة، بإجمالى عدد طلبات استيراد ماعز البور من المربين، موضحًا: إنه تم تحديد الدولة التى من المقرر استيراد ماعز البور منها خلال الفترة القادمة للبدء فى تصدير أول شحنة من الماعز البور إلى مصر.