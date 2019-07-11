شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "طبيعة خلابة ومياه نقية".. شاطئ روميل الأكثر إقبالاً فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالى، إقبالا كبيراً منذ بداية الأسبوع الجارى من المصطافين، هرباً من الحر وضغوط الحياة العملية وبحثاً عن الهدوء والاستمتاع بالطبيعة، ويقبل معظم المصطافين المتوافدين على مدينة مرسى مطروح، على شاطئ روميل الشهير، لقربه من المدينة وتناسبه مع سباحة الصغار والكبار، لانخفاض منسوب المياه بالشاطئ مما يجعله آمن لسباحة الجميع.





وتشهد جميع الشواطئ إقبالاً كبيرًا من المصطافين، ويعد شاطئ روميل الواقع على شبه جزيرة، قبالة مدينة مرسى مطروح، إقبالاً أكثر من غيره، لتميزه بإطلالة جميلة على المدينة وخلوه من الأمواج لوقوعه على خليج، مع تدرج منسوب أعماقه الآمنة والمناسبة لسباحة الأطفال والكبار، وتقصده الأسر التى بها أطفال صغار والكبار الذين لا يجيدون السباحة.



ويساعد تنوع شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالى، فى إتاحة الفرصة والخيارات المتعددة أمام مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أفواج رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة بأعداد كبيرة يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة بطول نحو 300 كيلو متر من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، هرباً من حرارة الجو وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الخلابة ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.



وتتميز شواطئ مطروح، بالتنوع من حيث طبيعة الرمال ونقاء المياه، ومدى قربها من المدينة والمناطق السكنية، ويساعد هذا التنوع فى إقبال أعداد كبيرة من المصطافين من مختلف الفئات.



وتتوافر فى جميع الشواطئ الخدمات الضرورية، إلى جانب الألعاب المائية وركوب اليخوت والقوارب فى رحلات بحرية قبالة شواطئ المدينة إضافة إلى البدالات و"الجت سكى" وغيرها من وسائل الترفيه المائية، ووجود أماكن على الشواطئ لممارسة ألعاب ورياضات الشاطئ المتنوعة.



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يذكر أن جميع شواطئ مدينة مرسى مطروح شواطئ عامة، وهناك أسعار محددة من مجلس المدينة لإيجار الشماسى والكراسى والبرجولات على الشواطئ.



وتنتشر الشواطئ شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، وهو شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئى العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وغرب المدينة تقع الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل أكثر من 6 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التى لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.