شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية التجارة الحرة تساهم فى ربط التكتلات الاقتصادية بأفريقيا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستكون له تأثيرات إيجابية جيدة ومباشرة، خاصة أننا أمام أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وأننا سنسعى لوضع نظام نقدى أفريقى وعملة أفريقية جديدة وتحولات فى الربط اللوجستى والنقل وربط الموانى وللطرق وتوحيد المجالات الاقتصادية.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"الخليج 365"، أنه سيجرى وضع نظم جديدة للتعريفات وفتح الحواجز وإزالة المعوقات الراهنة ووضع تشريعات برلمانية خاصة بالملفات الاقتصادية، وستكون دعوة مصر "أفريقيا للأفارقة" هى شعار المرحلة المقبلة، بجانب ربط التكتلات الاقتصادية فى شرق وغرب أفريقيا هى المنطلق لهذا الهدف.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إصلاح النظام الاقتصادى العالمى الراهن سيضع الأولويات للدول الأفريقية، ويقلل من التغلغل الخارجى واستمرار التبعية الراهنة ويطور مؤسسات الاتحاد وينمى سياسات التنمية والتجارة والاستثمار، متابعًا: هذا هو الأحياء الثانى الحضور المصرى فى أفريقيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الأحياء الأول فى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.