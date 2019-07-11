شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: انطلاق اختبارات القدرات الخاصة بالجامعات التكنولوجية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على التنسيق، أن اختبارات القدرات الخاصة بالجامعات التكنولوجية الجديدة ستبدأ لطلاب الدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة خلال أيام.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الاختبارات ستكون ذات طبيعة خاصة تناسب الثلاث جامعات التكنولوجية الجديدة بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف، وأن تفاصيل هذه الاختبارات ستعلن فى بيان رسمى من الوزارة قريبًا.

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كان طلاب الثانوية العامة أقبلوا على حجز اختبارات القدرات للكليات التى تحتاج للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات على موقع التنسيق، بتنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد، وبدأ الموقع الإلكترونى للتنسيق بدأ فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، إذ أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة بخلاف معامل الكليات بالجامعات التى حددتها.

وتستمر اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حتى 20 يوليو الحالى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقة".