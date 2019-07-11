أخبار مصر | الأرصاد تحذر المصطافين من نزول البحر في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر المصطافين من نزول البحر في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من الأمس الثلاثاء، مع توقعات باستمرار الارتفاع حتى يوم الجمعة المقبلة على أن تنكسر هذه الموجة يوم السبت بداية الأسبوع المقبل، حسبما أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضاف "عبدالعال" أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة هو من سمات فصل الصيف ولا بد من حدوث ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في هذا الفصل، كما أن ارتفاع درجات الحرارة متدرجة، فأمس كانت 37 درجة مئوية، واليوم 38 درجة مئوية، وغدًا ستكون 39 درجة مئوية، إلى أن تصل يوم الجمعة المقبلة لـ 40 درجة.

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وأوضح أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس، وعلى المصطافين عدم نزول البحر من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً، مؤكدًا أن نسب الرطوبة ستنخفض 5% يوم السبت المقبل عن الأيام الثلاثة السابقة عنه.

وأوضح أن الصيف الماضي شهد شهرين متواصلين كانت خلالهما درجات الحرارة مرتفعة جداً ولكن هذا العام الطقس مختلف ويوجد به أيام لطيفة.