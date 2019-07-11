شكرا لقرائتكم خبر عن «محب» و«يوسف».. طبيبان مصريان فى مهمة إنسانية بـ«زامبيا» يتحدثان بلسان 20 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى عام 1995، أسست الكنيسة المصرية فى زامبيا مستشفًى صغيرًا: عبارة عن عيادة صغيرة للكشف، وحجرة لتلقى العلاج ضمت 10 أسرّة فى البداية، وغرفة عمليات،، ثم غرفة مرضى أخرى تتسع لـ20 سريرًا.

وفى ديسمبر 2016، قررت الكنيسة إنشاء مستشفًى كبيرٍ، وأرست أساسه، ليبدأ تشغيل بعض من أدواره التسعة فى يونيو 2018 بمساعدة 20 طبيبًا مصريًا، حملوا على عواتقهم مهمة تقديم خدمة طبية و«إنسانية» مصرية فى زامبيا.

وبلسان حال الـ20 طبيبا تحدث المدير الطبى، الدكتور محب لبيب، والمدير الإدارى للمستشفى الدكتور يوسف إدوارد يوسف إلى «المصرى اليوم» عن تفاصيل حياة طبيبين تتشابه إلى حد بعيد مع بقية الفريق الطبى المصرى فى المستشفى المصرى القبطى.

الدكتور محب، 45 عاما، متخصص فى الأمراض المعدية، جاء إلى زامبيا عام 1999، ويقول: «كنت أعرف الأنبا بولس منذ أن كان طبيبًا وكنت حينها حديث التخرج، وحين جاء إلى هنا عرض علىّ الانضمام للمستشفى الصغير الذى بنته الكنيسة، ولأننى أحب العمل التطوعى، وافقت». وتابع: بدأنا نشتغل فى المبنى بمجموعة من الأطباء والصيادلة ولم يكن لدينا خبرة بالإجراءات الخاصة بالبلد، جلبنا مهندسين من مصر وعمال محارة وكهرباء وغيرهم، خاصة أن أسلوب البناء فى زامبيا بسيط والعمالة ليس لديها المهارة الكافية لبناء عدة طوابق - على حد قوله».

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وعن الإنشاء أوضح «محب»: «لا يوجد خبرة كبيرة لدى زامبيا بمسألة المبانى، ومن يقوم بهذه المهام هنا شركات أجنبية، ولذا فى البداية فكرنا فى الاستعانة بإحدى تلك الشركات، ولكن وجدنا أن التكلفة ستكون باهظة، ولذا قررنا الاستعانة بعمالة ومهندسين مصريين. وكان لهم الفضل فى تعليم الكثير من الزامبيين مهارات البناء».

يرى الدكتور محب أن المستشفى يعتبر الأكبر فى زامبيا، وأنه أحدث نقلة فى المستوى الصحى بالبلد، ولأنه كان رئيسا لاتحاد المستشفيات الخاصة فى زامبيا، فقد سنحت له الفرصة للذهاب مع وفد من حكومة زامبيا إلى الهند لرؤية الخدمات الصحية هناك ومعرفة إمكانية إرسال مرضى للهند، ولكنه تساءل بينه وبين نفسه: لماذا لا تقدم مصر شيئا مماثلا فى زامبيا لتقليل عدد الزامبيين الذين يسافرون للخارج لتلقى العلاج وإجراء الجراحات»؟.

بحكم الفترة الطويلة التى قضاها فى زامبيا أحاط دكتور محب خُبرًا بطبيعة الصورة الذهنية لكل ما هو مصرى لدى الزامبيين، فيقول: «زامبيا تقدر الطبيب المصرى من زمان، وأغلب التخصصات التى تواجدت فى زامبيا كان بدايتها من خلال مصريين، حيث كان الصندوق المصرى التابع لوزارة الخارجية يرسل أطباء كمعونة للدول الإفريقية، وجزء منهم كبير أمضى 4 سنوات البعثة أو 8 وعاد لمصر، والبعض قرر الاستمرار هنا»، ولهذا فإن المواطن الزامبى، لو كان أمامه أكثر من طبيب هندى مثلا أو غيره فإنه يتخير المصرى نتيجة للتجربة القديمة مع الطبيب المصرى. ويتابع «محب»: «عندما جئت كنا نحو 200 على قوة الصندوق عام 1999 من أطباء ومدرسين ومهندسين.

وعن الدافع الذى جعله يفضل البقاء فى زامبيا يقول: «أعشق مهنة الطب، ولكنى أرى أن مهنة الطب تمارس فى الأماكن التى يكون فيها احتياج، وزامبيا دولة بحاجة لها، صورة إفريقيا فى مصر مشوهة، مجاعات وغيرها، ونحن نشجع آخرين على الإتيان إلى هنا، إفريقيا بها مدن جميلة، ونتمنى أن يكون امتدادنا إفريقيا، البلد هنا فيه فرص كبيرة استثمارية، ويمكن للكثيرين تسويق منتجاتهم المصرية، هنا المنافسون ليسوا بقوة الدول العربية. أما الدكتور يوسف، 42 عاما، فجاء إلى زامبيا برفقة زوجته وابنه، قبل 17 عامًا، ويقول: «جئت بعدما سمعت عن دول إفريقية تطلب مساعدات طبية من بينهم زامبيا، ورغم أننى سمعت كثيرًا عن دول إفريقية مثل كينيا فإن زامبيا لم تكن من الدول التى كان يطرق اسمها مسامعى» كانت المعرفة بطلب المساعدات هذا من خلال طبيب صديق له اتصل به وسأله لو كان يرغب فى الإتيان لزامبيا فوافق، وكانت الخطة، حسبما يوضح «يوسف» المكوث عامين فقط، وحينها أخبرته زوجته: «عامان فقط وسأعود لمصر وإن فضلت أنت البقاء فلتبق هنا وحدك». عمل يوسف فى البداية فى عيادة صغيرة أغلقت، بعد فترة فتواصل مع الأنبا بولس وعرض عليه الانضمام لفريق المستشفى المصرى التابع للكنيسة، وكان حينها مستشفى صغيرا، ويقول عن بداية حياته بزامبيا: «وجدنا صعوبات فى الانتقالات، ولم يكن البلد آمنا فى البداية، فضلاً عن أن التنوع فى كل السلع الاستهلاكية من طعام وملابس لم يكن متوافرا مثل الحال فى مصر، ولكن هذا تغير الآن». بعد مرور عامين سأل الدكتور يوسف زوجته بشأن العودة لمصر، فقالت له: «لو عايز ترجع انت ارجع أنا هفضل هنا»، على حد قوله.

وبخصوص المستشفى الجديد يقول «يوسف» المستشفى زاره الرئيس إدجار لونجو، وانبهر به، فهو أكبر مستشفى خاص فى زامبيا، بالإمكانيات التى يحويها، وبها كل التخصصات وعمليات نفذت فى زامبيا، لأول مرة، وكل هذا يكون له صدى فى زامبيا، ويرفع من اسم مصر، المواطنون هنا يقولون ذهبنا لمستشفى المصريين. على الرغم من أن الفريق المصرى هو الذى بنى المستشفى فالأطباء الزامبيون يتقاضون رواتب، أما المصريون، فلا يأخذون إلا مصروفا لشراء مستلزمات المعيشة، ويتابع يوسف المستشفى ليس لديه دخل ثابت أو تمويل ثابت، ولهذا فإننا جعلنا القادر على الدفع يدفع تكلفة العلاج وغير القادر يحصل على خدمة طبية مجانية، وهناك سفراء ووزراء يتلقون العلاج هنا لأنهم يعلمون المستوى الذى عليه المستشفى من تجهيزات وأطباء.

سادت حديث يوسف نبرة حماسية وهو يقول: «مصر تعتبر قائدة للبلاد الإفريقية، لكن معظم شركات الأدوية والخيوط الجراحية والمواد التجارية هنا هندية، وما يحزننا أن مصر بما عليه من مستوى طبى وهندسى وإنشاءات ليس لها يد كبيرة فى البلاد الإفريقية، ولو نظرنا للأمر من الناحية الربحية فالبلد هنا يفتقر إلى العديد من المهارات وخاصة فى مجال الإنشاءات، وهناك مستشفيات من الهند تأتى للإعلان عن نفسها فى جراحات القلب والحقن المجهرى، وبعض التخصصات النادرة هنا، ويأخذون المرضى القادرين للهند، وهو ما لا تفعله المستشفيات المصرية، والبلد هنا محتاج والأجنبى بيضع يده بقوه وينجح. الفكرة هذه لو انتقلت لمصر سيعود بالنفع على المكانة المصرية فى إفريقيا. مثلاً خامات البناء كلها مستوردة ما يجعل تكلفتها عالية، ولو تمكنت شركات مصرية من دخول السوق هنا، فسيكون ذلك مربحا».