«مابيبا».. قرية السلام والاستسلام فى زامبيا

على بعد نحو 20 كيلومترًا، جنوب العاصمة الزامبية، لوساكا، تمتد مساحات شاسعة تختلط فيها صفرة الرمال بخضرة الأشجار، غير أن السيادة الكاملة فى تلك المنطقة المفتوحة للون أبيض شفاف كصفحة نهر، هو ذاك الذى يسود قلوب أهل المكان ذوى البشرة السمراء وتعكسه ملامحهم وتعابيرهم.

هنا فى مابيبا، بمنطقة تشيلانجا، يعيش عشرات الأسر الزامبية فى ظروف صعبة ولكنها لا تقصيهم عن استلاب لحظات سعادة من مفردات الحياة البسيطة. إن سألتهم عن سبل العيش فى خضم هذه المصاعب تجد إجابة تكاد تكون واحدة بينهم وهى (!What else to do)، فى نبرة سلام واستسلام فى الوقت نفسه لواقع حياتهم البسيطة كبساطة شخصياتهم.

هنا تجلس إليزابيث، التى تبلغ من العمر 22 عامًا، بجوار حزمة من الحطب أوقدتها من أجل غلى الماء اللازم لاستحمام رضيع، بعد أن جمعته من أخشاب الشجيرات والتى بدونها لا يتسنى لأهل القرية طهى طعامهم. «نجلب الحطب من غابات نسير إليها مسافات طويلة، ولأننا نعانى ضيق ذات اليد فإننا نقوم بقطف أوراق شجر اليقطين (شيواوا) أو أوراق البامية ونطهوها للطعام»، على حد تعبير إليزابيث.

فى غرفة «المايز» تجمع إليزابيت عصر كل يوم ثمار الذرة، ومنها أيضًا يجلب الرجال على قدر الحاجة ما يستلزم طحنه لأجل الطعام، وذلك نظرًا لتدنى القدرة الشرائية لأهل القرية وعجزهم عن شراء السلع الاستهلاكية الأخرى، بينما ينتظر زوج إليزابيث، فرانك شيموس، 45 عاما، من يستدعيه للقيام بأى عمل أو مهمة بعدما نفد ما كان يملكه من مال فى صفقة شراء أحذية وبيعها لم تحقق له ربحًا.

وسط البيوت البدائية ذات الغرفة الواحدة، يوجد متجر واحد فقط فى المنطقة، لا تتجاوز مساحته 3 أمتار، بالكاد تجتاز أشعة الشمس عتبته، به عدد محدود من أكياس الشاى والمكرونة والسكر، ولا تكاد عين الرائى تلتقط أكثر من رفين عند مدخله.

المثير أن صاحب المحل قرر أن يقيم عازلا من أسلاك الصلب بين السلع ومشتريها، تاركًا نافذة ضيقة فى المنتصف تتسع فقط ليده ويد المستهلك، وأمامه تصطف صفوف الزبائن فى انتظار الدخول.

على الجانب الخلفى من المتجر تصطف النساء والأطفال حاملين أوعيتهم فى انتظار أدوار جديدة، ولكنها هذه المرة من أجل حصة الماء. أمامهم يقف عجوز ممسكاً بساق مضخة الماء الوحيدة فى القرية، يمضى ساعات النهار فى ملء الدلاء.

تفاصيل صعبة يكابدها أهل مابيبا صباح كل يوم، ولكنها لا تمنعهم من التجمع لتبادل الأحاديث والمزح والنكات عصرًا فى الأماكن نفسها التى كانت شاهدة على معاناة الصباح، ولم تسرق من أطفالها متعة الرقص والغناء بأصوات تصدح فى أرجاء المكان.