شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تطوير «شجرة مريم» في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الآثار من أعمال تطوير الموقع العام لشجرة مريم، بمنطقة آثار المطرية. وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن مشروع الترميم جاء في إطار اهتمام الوزارة بتطوير المنطقة وغيرها من المناطق الأثرية المدرجة على قائمة مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأشار إلى أنه تم استكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة، وتوريد كل أعمال خدمات رفع المياه والتى تعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظام الإضاءة بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثاقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين. وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.