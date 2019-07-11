شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الأمم المتحدة: 3 أيام للتوعية بقضايا التنمية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان الجولة الخامسة لعام ٢٠١٩ من «الوجهة مصر 2030» في محافظة مطروح، في الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2019، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتأتي هذه الجولة في سياق «اليوم العالمي للسكان»، هادفةً إلى زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، خاصةً قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.

وتتمحور أنشطة «الوجهة مصر ٢٠٣٠» حول سباق طوله ١،٥كم يوم الجمعة الموافق ١٢ يوليو.

وينطلق السباق من أمام ملعب كرة القدم الخماسي بكلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، وسيكون خط النهاية عند مسرح الشاطئ.

ستبدأ الأنشطة صباح الخميس الموافق ١١يوليو بورش عمل تشمل عرض مسرحي تفاعلي يتناول قضايا مثل الزيادة السكانية والزواج المبكر بالإضافة إلى جلسة توعوية تفاعلية.

Advertisements

ويقوم الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالجري مع أكثر من ١٠٠٠مشتركفي السباق، كما سيشترك معه الروائي والإعلامي عصام يوسف، سفير الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والبطل العالمي المصري في كرة القدم الاستعراضية «Freestyle Football» يوسف أيمن يوروك.

وبعد انتهاء السباق، ستقام حفلة موسيقية بمشاركة فرق «هاي دام» و«المينا»، بالإضافة إلى الفنانات سحر الزغبي وياسمين زكي، كجزء من مبادرة «الموسيقى من أجل التنمية»التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي السياق ذاته، يقوم ألكساندر بوديروزا والروائي عصام يوسف واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح وبعض القيادات التنفيذية المعنية بالقضايا السكانية، بمشاركة مجموعة من الشباب في حوار مجتمعي.

وفي النهاية، تختتم المبادرة أنشطتها يوم ١٣يوليو بجولة سياحية، تتضمن عدة زيارات منها المتحف الأثري وكهف روميل والقرية البدوية.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال أنشطة تعليمية ترفيهية مختلفة مثل الرياضية والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية.

جدير بالذكر أن المبادرة تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على مدى 3 أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية، كما تسعى إلى تعزيز المواقع السياحية المختلفة داخل المحافظات.