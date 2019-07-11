شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» مازحًا خلال مناقشة قانون التأمينات: الحكومة مش عايزة ترحم اللي بيموت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة عند مناقشة المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات، والخاصة بنفقات الجنازة على أن تكون 3 أشهر وفقا لما طلبته اللجنة بدلا من شهرين كما جاء من الحكومة.
وقال خلال جلسة الأربعاء المسائية: «حتى اللى يموت مش عايزين ترحموه، خليها 3 أشهر عشان يعرفوا يكفنوه ويدفنوه، الحمدلله المتوفين فلتوا من إيديكم».
وردت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضاحكة: «اللجنة طلبت 3 أشهر والحكومة وافقت عليها».
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