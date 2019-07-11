شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» عن بتر العضو الذكري لطفل القليوبية: «لم يحدث داخل المركز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اللجنة المشكلة للتفتيش والتحقيق في واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطقة شبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل في منزل المواطن، مؤكدة في تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة في وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التي تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة في المركز من الأساس.

وقال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية أثبت أن الطفل دخل المركز لتلقى التطعيمات الخاصة به فقط لكن لم تجرى له أي عمليات لافتا أن والد الطفل لم يتهم المركز في المحضر ولم يرد في أقواله أنها أجريت داخل المركز بل اتهم من قامت بإجراء العملية وذكر أنها ممرضة بالمركز وإذا ثبت ذلك فإن النيابة العامة وشأنها في تحديد العقوبة على الممرضة التي أجرت العملية خارج مكان عملها الرسمى.

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كان مواطن يدعى «أ.ح .ع» 39 عاما يقيم بمنطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة بإجراء عملية طهارة لنجله «م» البالغ من العمر شهر ما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته وتعريض حياة ابنه للخطر.

وفوجئ المواطن بحدوث مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهب مسرعا إلى مستشفى معهد ناصر وبالعرض على الأطباء جاء التقرير أن عملية الطهارة بشكل خاطئ تسببت في مشكلة كبيرة وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال العضو الذكري للطفل بالكامل وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته.

وحرر الأب محضرا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019 وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.