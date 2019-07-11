شكرا لقرائتكم خبر عن "خبطتين فى القناة توجع".. مواطن يفضح مذيع الإخوان: مستحيل تكونوا مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم لم يعد لها أى تأثير، مثلما يدعى مقدمى برامجها عبر منابر الشر التى تبث من تركيا وقطر، فيوم بعد الآخر ينكشف قناع هؤلاء الإعلاميين الذين يبثون هذه الأكاذيب، بل وتفضح أمام الجميع من مواطنين مصريين.



فى مداخلة هاتفية أجراها مواطن مصرى يدعى "على"، لقن فيها مذيع قناة مكملين الإرهابية درسًا قاسيًا، ويكشف عن وجهه القبيح قائلاً له "يا أستاذ أحمد أنت من مصر أصلاً، مستحيل تكون من مصر أنت ومحمد ناصر ومعتز مطر".



Advertisements

وأضاف المواطن المصرى فى مداخلته: "لو أنت راجل سيب الخط شغال ومتقفلش السكة، وعايز أقولكم أنتوا بتسخنوا الناس وانتوا برة".



المداخلة التى رد فيها المواطن المصرى، وكشف كذب إعلام الإخوان، أصابت مذيع القناة أحمد سمير، بحالة من الهستريا، وجعلته مرتبكًا فى كلامه وردوده على المواطن، فلم يجد فى نفسه القدرة للرد على المواطن الذى كشف زيفهم أمام الجميع.



كانت لقنت متصلة مصرية تدعى "ليلى"، المذيع الإخوانى أحمد سمير، عبر قناة مكملين، واصفة إياهم بأنهم مجموعة من الكاذبين من أجل الأموال.



وقالت المتصلة فى حلقة اليوم: "مرسى اللى خرب وباع البلد، ومينفعش أنتوا تتكلموا عن أسيادكم، أنتوا فى غيوبية علشان حبة فلوس بتاخدوها"، الأمر الذى أصاب المذيع الإخوانى بحالة من الفزع نتيجة هذا الاتصال الذى يكشف عن وجه هذه الجماعة، متطاولاً بنبرة عالية على المتصلة، قائلاً: "أنتوا اللى فى غيوبية".