أخبار × 24 ساعة.. التأمين الصحى الشامل: الدخول فى النظام اختياريا للمقيمين خارج مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى تصل 20 محافظة التضامن تعلن انتظام صرف معاشات يوليو المحولة إلى البنوك بزيادة 15% التضامن تنتهى من تدريب مشرفى حج الجمعيات لخدمة الحجاج إعدام 2181 طن أغذية فاسدة خلال 5 أشهر بمحافظات الجمهورية الصحة: علاج 122 ألف مواطن مجانا بـ102 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر التأمين الصحى الشامل: يحق استثمار فوائض أموال الهيئة لتعظيم عائد الاستثمار التأمين الصحى الشامل: الدخول فى النظام اختياريا للمقيمين خارج مصر التعليم: نتيجة طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين ستعلن مع الثانوية العامة التعليم: قبول ملفات أولى ابتدائى بالمدارس الحكومية غير مرتبط بسداد المصروفات التعليم: انتهاء تصحيح كراسات الإجابة للثانوية وبدء المراجعة ورصد الدرجات Advertisements "الفاو" وهيئة الغذاء تبدأن جهودا لتعزيز قدرات مصر على سلامة الأغذية "الخدمات البيطرية": تحصين مليون طائر بمزارع الدواجن ضد انفلونزا الطيور الهجرة تنظم عرضا لفيلم "الممر" وزيارتين إلى قناة السويس ومدينة الجلالة 3 وزارات تبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة الرى: عرض تكنولوجيا الحفاظ على المياه خلال "أسبوع القاهرة للمياه 2019" بالأسماء.. مجلس الوزراء يقنن رسميًا أربعة كنائس كاثوليكية

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