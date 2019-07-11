شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لمنع الزحام، أثناء ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء الذى يستغرق لمدة 10 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة، لملاحظة حركة السيارات لحين انتهاء تلك الأعمال.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكافة التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعاً لحدوث أى تكدسات، وذلك بمناسبة تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطة محولات ألماظة بمحطة محولات الملتقى العربى.

Advertisements

وتستلزم القيام بأعمال حفر بطول 1,5 كيلو متر ابتداءً من محطة ألماظة سيتى بمحور الأوتوستراد بالطريق البطىء، وحتى تقاطع الأوتوستراد مع شارع الصاعقة، حتى محطة محولات الملتقى العربى، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بطريق الصاعقة بطول 600 متر، وتشمل الربط مع الأعمال من نهاية شارع الصاعقة عند التقائه مع محور المليون شجرة، والسير بطريق الخدمة تجاه طريق السويس على الجانب الأيسر عرض 1,4 متر.

وستكون جميع الأعمال ليلاً فقط بداية من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم لمدة عشرة أيام مع عدم الغلق الكلى لنهر الطريق.