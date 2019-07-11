شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

شبين الكوم 25 38

طنطا 25 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 25 32

السلوم 26 35

سيوة 25 41

بورسعيد 26 34

دمياط 25 34

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 24 39

السويس 24 38

العريش 23 35

رفح 23 35

رأس سدر 26 39

نخل 21 37

نويبع 28 36

طابا 25 36

كاترين 18 33

الطور 25 37

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 39

بنى سويف 26 39

المنيا 23 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 24 42

شلاتين 27 38

أبو رماد 28 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

Advertisements

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 43

المدينة 27 42

الرياض 27 43

المنامة 33 40

أبوظبي 30 42

الدوحة 34 44

الكويت 32 47

دمشق 16 38

بيروت 25 30

عمان 20 34

القدس 20 30

غزة 23 31

بغداد 29 46

مسقط 31 35

صنعاء 16 26

الخرطوم 27 38

طرابلس 24 31

تونس 21 33

الجزائر 21 27

الرباط 17 26

نواكشوط 23 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 31

إسطنبول 18 23

إسلام آباد 28 38

نيودلهي 28 38

جاكرتا 22 33

بكين 20 29

كوالالمبور 24 34

طوكيو 20 24

أثينا 19 28

روما 19 29

باريس 15 28

مدريد 22 38

برلين 15 23

لندن 16 24

مونتريال 21 28

موسكو 10 18

نيويورك 23 29

واشنطن 23 31