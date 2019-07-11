شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 طن لحوم غير صالحة خلال 30 يومًا.. وحملات بالأسواق لمواجهة المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن اجمالى اللحوم المخالفة التى جرى ضبطها بلغت 16,092 كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو للذبح خارج المجازر، موضحًا أن عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم بلغ 520 محضرا.

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وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أن جميع ضبطيات اللحوم المخالفة، جاءت بناءً على الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بعد صدور تعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة.

وأوضح التقرير، أن الهيئة تقوم بحملات على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيًا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.



وتابع التقرير، أن الحملات تقوم أيضًا بمتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.