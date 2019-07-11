شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن التخفيضات الممنوحة للمعاقين ومرافقيهم أثناء السفر بالقطارات، ونسب التخفيض وكيفية الاستفادة من هذه التخفيضات خلال التقرير التالى:



ما نسبة التخفيض التى تمنحها هيئة السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم على قطاراتها؟

هيئة السكة الحديد تمنح تخفيض لذوى الإعاقة ومرافقيهم بنسبة 75% على تذاكر القطارات العادية (غير المكيفة)، وتمنح تخفيض 50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية درجة والـ vip.



شروط استفادة المعاق ومرافقه بهذه التخفيضات؟

الاستفادة بالتخفيض تشترط أن يكون المعاق حاملا إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، وأن يكون المرافق للمعاق مثبت بالبطاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى للمعاق.

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هل تطبق التخفيضات على المعاق ومرافقه فى حالة استقلالهما القطارات بدون حجز مسبق؟

نعم تطبق التخفيضات على المعاق ومرافقه حتى فى حالة ركوب القطار بدون حجز، حيث فى حالة ركوب المعاق ومرافقه القطار بدون حجز يتم تحصيل قيمة 50% بالقطارات المكيفة و75% بالقطارات العادية من قيمة الأجرة الكاملة مقربة إلى أقرب جنيه.



ماذا يحدث إذا كان المعاق لا يحمل إثبات الشخصية الصادرة له من وزارة الاجتماعى؟

فى حالة وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة أو 75% بالقطارات العادية ولا يحمل إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى يتم تحصيل فرق الأجرة حسب درجات السفر والغرامة المقررة.

حالات لا تطبق فيها التخفيضات على المرافق للمعاق؟

فى حالة وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مسجل على إثبات الشخصية الخاص بالمعاق الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى يتم تحصيل فرق الأجرة منه حسب درجة السفر مع الغرامة المقررة.