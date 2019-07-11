شكرا لقرائتكم خبر عن فزع فى قصر باكنجهام ببريطانيا بعد محاولة شخص اقتحام السياج الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة البريطانية القيض على شاب 22 عاما بعد تسلقه يتسلق بوابات القصر الحاكم فى بريطانيا " باكنجهام" فى الثانية صباحا، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الشاب قام بتوسيع السياج الحدوى لبوابات القصر ومن سوء حظه حدث ضجيج، ليلفت انتباه قوات الأمن، فألقوا القبض عليه.

وتسبب ذلك الحادث بحالة من الفزع والفوضى داخل القصر الملكى، حيث إنه من غير المعرف اذا كان هذا الشاب مسلح أم لا و ما هى نواياه؟؟.

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وقال مصدر شرطى لصحيفة "ذا صن" أن الشاب كان مصمما على الدخول على الرغم من إلقاء القبض عليه، وأكدت الشرطة أن الشاب كان غير مسلح بأى أسلحة، ولايزال محتجزا فى مركز شرطة لندن.



قصر باكنجهام

وكان مايكل فاجان هو الدخيل أو المتسلل الأكثر شهرة، والذى تمكن من دخول حجرة نوم الملكة عام 1982، ليعتبر أخطر اختراق للقصور الملكية على مستوى العالم.