حبس أدمن صفحة "آسفين ياريس" 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الأربعاء، بحبس كريم حسين أدمن صفحة "آسفين ياريس"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .
ونسبت لـ"حسين" اتهامات، بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعد نشره أخبار كاذبة، وإساءته لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
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