حبس أدمن صفحة "آسفين ياريس" 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الأربعاء، بحبس كريم حسين أدمن صفحة "آسفين ياريس"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

ونسبت لـ"حسين" اتهامات، بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعد نشره أخبار كاذبة، وإساءته لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.