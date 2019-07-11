بالشوم والأسلحة البيضاء.. إصابة 6 في مشاجرة بين الأهالي وتجار مخدرات بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شهدت منطقة البساتين مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بين الأهالي وأفراد متهمين بتجارة المخدرات أسفر عنها إصابة 6 أشخاص. ، بالأسلحة البيضاء، والشوم، بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة. تلقى قسم شرطة البساتين، إخطارا من النجدة، بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الأهالي، ومتهمين بتجارة المخدرات، وأصيب 6 من الأهالي، وألقي القبض على المتهمين. جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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