شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: بريطانيا لها علاقات وطيدة بالجماعات الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات المصرية البريطانية تاريخ طويل ما بين السلم والحرب، مشيرًا إلى أن بريطانيا لها علاقات وطيدة بالجماعات الإسلامية.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه أبلغ مجلس العموم البريطاني بأن معظم مشكلات المنطقة صناعة بريطانية، مشيرًا إلى أن الإنجليز أساتذة العمل الدبلوماسي في العالم.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه وجه تساؤلًا إلى مجلس العموم البريطانية قائلًأ: «أليست ثورة 30 يونيو إرادة شعبية يجب احترامها؟»، مشيرًا إلى أنه أعرب عن إحباطه من موقف بريطانيا من مصر خلال الفترة الماضية.