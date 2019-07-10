شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة سودانية بالوطنية للتدريب: لأول مرة أسمع عن لغة الجسد في الأكاديمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت شروق حسان، سودانية الجنسية، والطالبة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في الأكاديمية، حيث ذكرت أنها تنوي من خلال التدريب في الأكاديمية على عمل منظمة تحتوى أطفال الشوارع في السودان، حيث يتواجدون بكثرة هناك.

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وأضافت «حسان»، خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنها تعمل على كيفية الاستفادة من أطفال الشوارع وإفادتهم في المجتمع السوداني، كما أنها تريد تقوية شخصيتها من خلال تدريبات الأكاديمية، وأنها للمرة الأولى تسمع عن «لغة الجسد».

وأشارت الطالبة السودانية، إلى أن الأسبوع الأول في التدريب كان غني جدًا بالمواضيع الجيدة، كما أنها تريد معرفة كيف يسير البزنس العالمي، حيث إن أفريقيا متأخرة جدًا في مجال الأعمال، وتريد أن ترى قارة أفريقيا من أفضل قارات العالم.

و نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة للأهرامات وأبوالهول والمعالم السياحية التي تحيط بهما، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية الخاصة بالبرنامج الذي يسعى إلى خلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة الإفريقية.