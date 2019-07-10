شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمجمع المواقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ، وسيارات التاكسى والسرفيس، للتأكد من انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وإعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومى، وتشديد الرقابة، وضبط أي مخالفات من السائقين، على كل الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة في تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى، صباح الجمعة 5 يوليو 2019، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة «الاستيكر» على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف، مقدماً خالص الشكر لرجال المرور ومباحث المرور لجهودهم المبذولة في حماية المواطنين وتطبيق القانون.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى قائدى السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين، بالإبلاغ عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو مركبات نقل الركاب، تخالف التعريفة المقررة، لنقل الركاب بين المحافظة والمحافظات الأخرى، ومراكز وقرى المحافظة، على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والصالح العام.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقي الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة للنقل والمواصلات.

وأوضح المحافظ أن كافة الأجهزة الرقابية والمعنية تقوم بالإشراف على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتوجاز للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام عمليات البيع بالأسعار المعلنة، وضمان الالتزام بالقانون ومحاسبة المخالفين فوراً.

لافتاً أن هناك إجراءات وعقوبات قاسية ضد المخالفين، مؤكدًا أنه روعى فرق أسعار الوقود، عن تحريك تعريفة نقل الركاب، بما يضمن حقوق أصحاب المركبات، مقابل تحريك أسعار الوقود، طبقا لحالة الطرق والمسافة المقطوعة، بعد قياس معدل استهلاك الوقود، واحتساب المعايير العشوائية للاستهلاك التي تتناسب مع حالة سيارات نقل الركاب.

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وطالب محافظ كفرالشيخ المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك بالإبلاغ بأرقام المركبات المخالفة ومكان المخالفة، واسم المخالف إن أمكن ذلك، والتأكد من وضع الاستيكر المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة، وسيتم التعامل فوراً مع تلك المخالفات من خلال رجال المرور والخدمات السرية المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والقروية بدائرة محافظة كفرالشيخ.

وقال المحافظ إنه لن يسمح باستغلال المواطنين، وإنه تم وضع لافتات بأماكن ظاهرة بمواقف السيارات كافة بتعريفة الركوب الجديد، ووضع استيكر التعريفة في مكان واضح بالسيارات، مع انتشار رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة لضبط الأسعار الخاصة بتعريفة الركوب، مهيباً بالمواطنين، التعاون للصالح العام، قائلاً: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، أنقذت مصر من مشاكل اقتصادية لا يحمد عقباها، وإن مصر تجاوزت أزمتها ومحنتها الاقتصادية، بهذه الإصلاحات الاقتصادية التي باتت ضرورية وحتمية، لصالح الأجيال القادمة.

كان محافظ كفر الشيخ قد أعلن الجمعة الماضية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أول بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وكلف رؤساء الوحدات المحلية، وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وحصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات وأسطوانات الغاز، بالأسعار السابقة، وتحصيل الفروق طبقا للأسعار الجديدة لصالح الهيئة العامة للبترول (خزينة الدولة)، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، والتى سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، والتى سيتم إعلانها بالمواقف، وجميع سيارات الأجرة، لعدم استغلال المواطنين، وذلك فور إقرار مجلس الوزراء، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة 5 يوليو الجارى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، وفق القائمة الجديدة للأسعار، بعد تحريكها.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة كالتالي:

بنزين 95 سعر اللتر 9 جنيها بدلا من 7.75 قرشا

بنزين 92 سعر اللتر 8 جنيها بدلا من 6.75 قرشا

بنزين 80 سعر اللتر 6.75 جنيها بدلا من 5.50 قرشا

سولار سعر اللتر 6.75 جنيها بدلا من 5.50 قرشا.

سعر أسطوانة الغاز المنزلى 65 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً.

سعر أسطوانة الغاز التجارى 130 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، والمقدم صلاح الذكير، مدير مباحث المرور، محمد عامر، مدير مجمع مواقف كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.