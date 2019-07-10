شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» مطالبًا النواب بحضور جلسة الخميس: عندنا تصويت على حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال أعضاء مجلس النواب بضرورة الحضور جلسة الخميس للتصويت على حالة الطوارئ وعدد من القوانين التي تحتاج إلى نصاب الثلثين للموافقة عليها.

وقال مداعبًا النواب: «اللى مش هيحضر بكره هو حر، ده هيكون آخر يوم لو الحضور اكتمل، واللى مش هاييجى هيلاقى اسمه في الصفحات الأولى بالجرايد بكرة الطوارئ وعايزة ثلثين وده مفيهوش هزار وأكثر من مشروع قانون في موضوعات أساسية تحتاج للصدور إنتوا نواب يعنى تحت الطلب».

وأضاف: «عارف إن الانتخابات على الأبواب، لكن جزءا من العملية الانتخابية الحضور في الجلسة بكرة ممكن الجلسة تكتمل في عددها وتنتهى ونرفع دور الانعقاد، إنتوا عايزين قانون شعبوى كده عشان تحضروا، مينفعش نقعد نقول احضروا ده التزام دستورى».