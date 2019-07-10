شكرا لقرائتكم خبر عن أحد ضحايا طبيب كفر الشيخ المزيف: قيمة الكشف 120 جنيهًا وإعلاناته «مغرقة البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم محمد مرسي، أحد ضحايا طبيب المخ والأعصاب المزيف في كفر الشيخ، أن قيمة الكشف لدى هذا الطبيب المزيف كانت تصل إلى 120 جنيهًا، مؤكدًا أن إعلانات هذا الطبيب الذي يدعى حسام عيسى، كانت في كل شوارع وميادين «كفر الشيخ».

وأضاف «مرسي» في مداخلة تليفزيونية، الأربعاء، أن عيادة هذا الطبيب، كانت دائمًا مليئة بالمرضى، وكان يقوم بتوقيع الكشف وكتاب «الروشتة»، مثله مثل أي طبيب آخر.

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وكانت أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، اليوم الثلاثاء، متهم بانتحال صفة طبيب، دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة.

وتبيّن من أوراق القضية أن المتهم يدعى «ح. ع»، مقيم بمدينة كفر الشيخ، ومارس مهنة الطب في تخصص أمراض المخ والأعصاب بدون ترخيص لمدة ٨ سنوات، عبر عيادة طبية بحي سخا، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم تم فصله عندما كان طالبا بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتبين للمحكمة أثناء جلسة محاكمته تعرضه لحالة من الاهتزاز النفسي، ما دعا هيئة المحكمة لإصدار قرارها السابق.

تعود التفاصيل إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى «ح. ع»، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.